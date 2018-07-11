Победительница "Евровидения-2018" прилетела в Киев для съемок клипа (видео)

Сегодня последний день съемок и проходить они будут на Борщаговке в Киеве, вечером певица полетит домой.

Победительница "Евровидения-2018" Нетта Барзилай сейчас находится в Киеве, говорится в сюжете "ТСН.Утро".

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Израильскую певицу узнали на улице, сделали несколько фотографий и даже засняли процесс съемок клипа исполнительницы.

Это видео сняли возле музея истории Украины в центре Киева. На нем певица сидит на диване, крутится, а вокруг разворачиваются события, напоминающие голливудский блокбастер.

Нетту также заметили в Буче в парке - на том же диване. Из собственных источников ТСН стало известно, что сегодня последний день съемок и проходить они будут на Борщаговке в Киеве. Вечером певица полетит домой.