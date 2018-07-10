MONATIK анонсировал Stadium Show «Love It Ритм» на НСК «Олимпийский»

Музыкант заявил свой первый сольный концерт на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Автор самых танцевальных хитов, мультиартист, композитор и саунд-продюсер MONATIK объявил дату предстоящего большого сольного концерта. Для своих поклонников артист готовит абсолютно новое стадионное шоу - «Love It Ритм».

В первый день лета 2019 года - 1 июня MONATIK презентует свой третий студийный альбом на главной спортивной арене страны - НСК «Олимпийский». В альбоме будут представлены уже ставшие хитами синглы «То, от чего без ума», «Жизнь поет», «Зашивает душу», «Цей день» (feat Нина Матвиенко). Более того, на днях состоится релиз совместного трека «Глубоко...» с Надей Дорофеевой, который также войдет в третий сольный альбом MONATIK.

MONATIK: «Мы настолько сильно вдохновлены результатом концерта «Vitamin D», который прошел в Киеве во Дворце спорта. Тем, как отреагировали люди и как сильно они ждут следующего шоу. Именно этот факт нас так сильно промотивировал создать ещё более масштабное событие для еще большего количества людей.

Для нас наиболее важно, чтобы каждый смог посетить эксклюзивное шоу, ведь оно состоится лишь единожды - в первый день лета 2019 года на НСК «Олимпийский» в Киеве. Это будет такой вечер, когда тысячи таких разных и таких особенных сердец станут одним целым и зазвучат в один ритм!»

Режиссером-постановщиком Stadium Show «Love It Ритм» выступит Денис Стульников, с которым MONATIK связывают самые неординарные решения концепций. Live Show «Vitamin D» во Дворце спорта, режиссером которого выступил Стульников, получило множество наград среди которых «Лучшее концертное шоу» по версии профессиональной музыкальной премии YUNA, а также национальной телевизионной премии «Телетриумф».

Старт продажи билетов на Stadium Show MONATIK «Love It РитМ» назначен на 17 июля 12:00. Для того, чтобы первым получить уведомление о старте продаж - оставляйте электронную заявку по ссылке.

Официальная встреча в Facebook Stadium Show MONATIK «Love It РитМ».