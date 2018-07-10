"Полуголая" Ани Лорак взбудоражила сеть (фото)

На снимке Ани Лорак позирует в красном купальнике, темных очках и белом полотенце на голове.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас работает и проживает в России, снова нарвалась на критику поклонников за новое фото.

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Артистка поделилась в Instagram откровенным снимком в красном купальнике. На фото, которое набрало более 120 тысяч лайков, можно увидеть роскошный бюст звезды.

"Люблю красный.. Люблю закат солнца.. Но пора готовиться к концерту!" – пишет в своем посте Ани Лорак.

"Какая красавица", "Какая фигура", "Че не голая?", "Нужен вид сзади", "Вечно раздетая, достала уже!", "Без штанов, но в шляпе", "Соски видно", "Не перебарщивайте", "Опять полуголая", "Рахитка низкорослая! Туловище длиннее, чем ноги!", - пишут комментаторы под снимком.

Ранее Ани Лорак раскритиковали за новое "голое" фото: "Чудовище", "Дайте ей одежду, бедность губит", "Это как настоящий водопад", "Пускай уже сразу голой фоткается, че уж тут прикрываться мелочью", "Только осталось раздеться".