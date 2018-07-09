Украинская ведущая-кума Путина побывала на показе Dolce&Gabbana (фото)

Оксана Марченко успела завести немало интересных знакомств на показе.

Украинская телеведущая, жена одиозного политика Виктора Медведчука, кума президента России Оксана Марченко похвасталась фотографиями с модного показа.

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Она побывала на показе Dolce&Gabbana Alta Moda 2018 в итальянском Комо.

"Спасибо, мои дорогие Доменико и Стефано, за приглашение на ваш потрясающий показ Dolce&Gabbana Alta Moda 2018 в Комо", - написала Марченко в своем Instagram.

Также там она познакомилась с племянницей принцессы Дианы.

"Рада знакомству с племянницей принцессы Дианы, с супермоделями Наоми Кэмпбелл, Халимой Аден, Хеленой Кристенсен, а также с невероятной мамой Илона Маска - Мэй. В жизни они еще красивее и интереснее", - добавила ведущая.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году на колоннах входа к стадиону имени Валерия Лобановского в канун годовщины Революции Достоинства решили повесить рекламный баннер с Оксаной Марченко. Однако он там провисел недолго: активисты сожгли его.