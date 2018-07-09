"Сборную России поддерживают в Одессе и Киеве": украинская певица оскандалилась в эфире росТВ (видео)

"Каждый, кого я встречала на улице, все говорили, все поддерживали сборную России. Всем это очень важно", - заявила Анна Седокова.

Интересно, она точно была там, где говорит? Публикация от VLR (@valeriykorsunskyy) 7 Июл 2018 в 2:39 PDT

Экс-участница группы "ВИА Гра" украинка Анна Седокова отличилась скандальным заявлением в эфире росТВ. Певица заявила, что в Одессе и Киеве болели за сборную России по футболу.

Видео фрагмента передачи "Пусть говорят" с участием Седоковой опубликовал пользователь valeriykorsunskyy в Instagram.

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"Я просто хочу сейчас сказать очень важную вещь. Я только ночью прилетела из Одессы, а перед этим - из Киева. Каждый, кого я встречала на улице, все говорили, все поддерживали сборную России. Всем это очень важно", - заявила Седокова.

Подобные слова вызвали негативную реакцию у пользователей. "Прям не интересно. А глазки вверх запускает, текст вспоминает", "Хожу я по улицам Киева и Одессы с утра до вечера, и все мне прям в лицо кричат: я поддерживаю сборную России!", - насмешливо пишут комментаторы.

Как сообщал УНИАН, ранее Земфира разгневала украинских фанатов выступлением с российским флагом на фестивале в Минске.