В Одессе стартуют международные учения Sea Breeze 2018

Накануне сообщалось, что в Одессу для участия в учениях прибыл эсминец Военно-морских сил США USS Porter.

В Одессе сегодня стартуют учения Sea Breeze 2018, которые будут проводиться до 21 июля в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря. В учениях примут участие ВМС США.

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Накануне сообщалось, что в Одессу для участия в учениях прибыл эсминец Военно-морских сил США USS Porter DDG78, а 7 июля в акваторию Черного моря вошел флагманский корабль ВМС США USS Mount Whitney, который также будет привлечен к учениям.

Кроме американцев, в учениях примут участие корабли ВМС Румынии, Турции, молдавские и грузинские морские пехотинцы, отряды специального назначения и водолазы из Великобритании и Канады.

Как сообщал УНИАН, особенностью украинско-американских учений Sea Breeze 2018 станет управление силами морского, наземного и воздушного компонентов с моря. Многонациональный штаб будет размещаться на корабле управления ВМС США USS Mount Whitney, который будет находиться в открытом море.

Международные учения серии «Си Бриз» проводятся ежегодно с 1997 года.