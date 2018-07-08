Организаторы Atlas Weekend готовятся объявить рекордное количество посетителей фестиваля (видео)

Фестиваль Atlas Weekend за неделю посетили полмиллиона человек.

Олег Винник, актеры сериала "Школа", самые известные европейские диджеи, американская певица LP и еще десятки знаменитостей - все собраны в одном месте - музыкальном фестивале Atlas Weekend в столице.

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Фестиваль подходит к концу - 8 июля - последний день, а организаторы уже готовятся объявить рекордное количество посетителей - полмиллиона за неделю.

Напомним, в этом году Atlas Weekend длится 6 дней. Первый день был бесплатным, представлял в основном украинских артистов, а хедлайнером был певец Олег Винник.

Первый день киевского фестиваля Atlas Weekend 2018 на ВДНХ посетило 154 тыс. людей.