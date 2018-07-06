"На грани с порно": Настя Каменских потрясла фанатов очень "горячими" фото

Певица выложила снимки, на которых позирует в очень откровенном купальнике, а на одном из фото певица и вовсе снялась обнаженной.

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками свежими снимками, будоражащими воображение.

В своем Instagram певица выложила снимки, на которых позирует в очень откровенном купальнике, а на одном из фото певица и вовсе снялась обнаженной.

Мнения пользователей в комментариях разделились. Многие из них сочли фотографии чересчур откровенными.

"Ну, что это за фото, это не культурно и не красиво. Уж простите но это так", "Какой ужассс", "Кошмар, худеть нужно", "Насколько мне нравится Настя, но такие фото это фу -фу - фу", "Что это??? Гадость", "Какие ужасные плавки. Все дно. И форма и леопардовый узор", "Ну как такое выставлять?! На грани с порно", - раскритиковали артистку подписчики.

Однако другой части комментаторов снимки понравились и они рассыпались в комплиментах певице.

"Ничего себе", "Ухххх, огонь", "Идеальна​​​​", "Супер", "Аппетитное тело", "Настя показала стройную фигуру, что вам не нравится. Отличная фигура", - написали они.

Как сообщал УНИАН, украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали в Instagram за фото в необычном наряде. Артистка позировала в коротком "мохнатом" платье.