"Скажене весілля": в Киеве завершились съемки комедии с Олегом Винником (видео)
18:59, 06 июля 2018Общество
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Съемки новой комедии почти закончены. Кого в ленте играет Винник и о чем будет петь Потап - в сюжете.
В Киеве завершились съемки комедии "Скажене весілля"
Олег Винник, Монатик и Потап - это только часть звездных героев нового фильма ведущего "1+1", актера, а теперь еще и продюсера Юрия Горбунова - "Скажене весілля".
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Съемки новой комедии почти закончены. Кого в ленте играет Винник и о чем будет петь Потап - в сюжете.
Ранее стало известно, что звезда украинской эстрады Олег Винник присоединился к команде полнометражной комедии "Скажене Весілля", которая создается при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Участие в фильме станет первым появлением известного певца на большом киноэкране.
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