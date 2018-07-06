"Для этого есть граждане Белоруссии": Тина Кароль резко высказалась о выступлении Alekseev на Евровидении

По мнению Тины Кароль, Белоруссию на Евровидении должен был бы представлять ее гражданин.

Тина Кароль резко отозвалась о выступлении украинского исполнителя Alekseev на "Евровидении-2018" от Белоруссии.

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По мнению артистки, страну должен был бы представлять ее гражданин. Об этом исполнительница заявила, находясь в Минске, где сейчас проходят дни Украины в Белоруссии. Звезду пригласили выступить с концертом во Дворце Республики.

"Для это есть граждане Белоруссии, чтобы представить свою страну. Даже если бы они не попали в финал, это все-таки конкурс, где встречаются страны. Если бы Алексеев принял гражданство, это был бы выбор – я хочу быть белорусом. Но тут получилась подмена понятий. Мы в своей стране, в Украине, научились говорить то, что думаем. Мы не боимся и не прячемся. Сейчас я говорю то, что думаю. Действительно, Белоруссию должен был представлять артист с белорусским паспортом. Да, это важно для представления страны", - сказала Тина, пишет kp.by.

Напомним, что украинский исполнитель Alekseev представлял Белоруссию на конкурсе "Евровидение-2018". Артист не прошел в финал конкурса.

Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение" в 2006 году. Она заняла седьмое место.