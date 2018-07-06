Экс-невестка Ющенко похвасталась откровенными снимками в бикини (фото, видео)

17:16, 06 июля 2018
Общество
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Лиза Ющенко похвасталась фото в купальнике / скриншот

Бывшая невестка бывшего президента Украины Виктора Ющенко Лиза Ющенко опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, где она похвасталась откровенным снимком в купальнике. Девушка сейчас находится на отдыхе на одном из престижных курортов в Монте-Карло. 

Doggy talks

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Лиза является сестрой известной украинской телеведущей Маши Ефросининой. Сейчас она живет в Монако вместе со своим нынешним мужем и детьми – дочкой от предыдущего брака и сыном.

В 2009 году девушка вышла замуж за Андрея Ющенко. Год спустя у них родилась дочь Варвара, однако в 2012 году пара рассталась. Через два года Лиза вышла замуж во второй раз.

Самое любимое место 🙌🏻

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Теги: #Ющенко