Экс-невестка Ющенко похвасталась откровенными снимками в бикини (фото, видео)

Лиза Ющенко опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, где она похвасталась откровенным снимком в купальнике.

Бывшая невестка бывшего президента Украины Виктора Ющенко Лиза Ющенко опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, где она похвасталась откровенным снимком в купальнике. Девушка сейчас находится на отдыхе на одном из престижных курортов в Монте-Карло.

Doggy talks A post shared by Liza Yushchenko (@liza_u) on Jul 3, 2018 at 5:53am PDT

Лиза является сестрой известной украинской телеведущей Маши Ефросининой. Сейчас она живет в Монако вместе со своим нынешним мужем и детьми – дочкой от предыдущего брака и сыном.

В 2009 году девушка вышла замуж за Андрея Ющенко. Год спустя у них родилась дочь Варвара, однако в 2012 году пара рассталась. Через два года Лиза вышла замуж во второй раз.