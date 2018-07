Раздел девушек и засветил тату: Макс Барских удивил откровенным образом к новой песне (фото, видео)

Танцуй со мной Нам далеко до рассвета Я сам не свой Когда ты полураздета Хочу тебя и пусть мы незнакомы Я долго ждал эту ночь... #ЛЕТОМ #ПОЛУРАЗДЕТА #BADOEV2018 DOP @il.on.max Edit @ianamazana

A post shared by Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) on Jul 6, 2018 at 2:04am PDT