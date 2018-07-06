Раздел девушек и засветил тату: Макс Барских удивил откровенным образом к новой песне (фото, видео)

Сейчас артист удивил новым образом и оригинально засветил название будущего трека "Полураздета".

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