Раздел девушек и засветил тату: Макс Барских удивил откровенным образом к новой песне (фото, видео)
16:01, 06 июля 2018Общество
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Сейчас артист удивил новым образом и оригинально засветил название будущего трека "Полураздета".
Макс Барских анонсировал новую песню / скриншот
Популярный певец Макс Барских продолжает эпатировать публику.мСейчас артист удивил новым образом и оригинально засветил название будущего трека "Полураздета".
На странице Instagram исполнителя появились первые спойлеры нового достаточно откровенного образа певца, снятые на Polaroid, с загадочными хештегами #летом #полураздета.
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