Раздел девушек и засветил тату: Макс Барских удивил откровенным образом к новой песне (фото, видео)

16:01, 06 июля 2018
Общество
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Макс Барских анонсировал новую песню / скриншот

Популярный певец Макс Барских продолжает эпатировать публику.мСейчас артист удивил новым образом и оригинально засветил название будущего трека "Полураздета".

На странице Instagram исполнителя появились первые спойлеры нового достаточно откровенного образа певца, снятые на Polaroid, с загадочными хештегами #летом #полураздета. 

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Теги: #Макс Барских