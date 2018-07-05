"Это пивное пузо?: экс-"виагра" нарвалась на шквал критики за слишком откровенное фото

Седокова позировала в ультракоротких шортах и укороченном топе.

Бывшая солистка группы ВИА "Гра" Анна Седокова нарвалась на шквал критики за чересчур откровенную фотографию. Подписчики в пух и прах "разнесли" фигуру певицы.

На снимке, которы Седокова опубликовала в Instagram, она позирует в ультракоротких шортах и укороченном топе.

Читайте такжеНадя Дорофеева в откровенном бикини покорила Instagram (фото)

Не всем понравилась физическая форма певицы.

"Аня красивая, но мне кажется фото неудачное, как-то визуально живот смотрится не очень, на других фото классно", "Это пивное пузо или пресс на животе не понятно?", "Икры большие…", "Ноги-трубы", "Раньше у нее фигура покруче была", "Не очень удачное фото", "Не красиво живот получился", - раскритиковали фигуру подписчики.

Как сообщал УНИАН, Надя Дорофеева показала идеальную фигуру в супероткровенном красном бикини.