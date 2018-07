LP, Kadnay, Pianoboy на Atlas Weekend : расписание, программа и главные выступления 5 июля

Хедлайнер сегодняшнего дня американская исполнительница Лаура Перголицци, более известная под сценическим псевдонимом LP. В прошлом году она уже дважды выступала в Киеве: в клубе Stereo Plaza и во Дворце спорта. И оба раза собирала аншлаги.

В четверг, 5 июля, во время экватора Atlas Weekend 2018, который в этом году идет шесть дней, на фестивале выступят такие известные исполнители и музыканты, как LP, Nothing But Thieves, Kreator, ТНМК, Tequilajazzz, WhoMadeWho, Pianoboy, Vivienne Mort и другие.

'Читайте такжеВ столице состоится фестиваль Atlas Weekend-2018: программа, расписание, участники

LP на Atlas Weekend в Киеве

Хедлайнер сегодняшнего дня американская исполнительница Лаура Перголицци, более известная под сценическим псевдонимом LP. В прошлом году она уже дважды выступала в Киеве: в клубе Stereo Plaza и во Дворце спорта. И оба раза собирала аншлаги.

Начало выступления LP сегодня намечено на 22:20 - 23:50.

Главные выступления 5 июля

Как и в остальные дни продолжают работать семь сцен фестиваля. На главной сцене, кроме LP, сегодня выступят Atomic Simao, Kadnay, Pianoboy.

На западной сцене можно услышать таких исполнителей, как Zero People, Буду, The Blackmordia, Animal Jazz, Vivienne Mort. Хедлайнером этой сцены станут Nothing But Thieves. Их выступление намечено на 21:45 - 23:00.

У восточной сцены соберутся любители музыки потяжелее. Сегодня там можно будет услышать такие группы, как Варта, АННА, Morphine Suffering, Порнофильмы, Betraying the Martyrs. А с 22:10 до 23:30 выступит немецкая трэш-метал-группа Kreator.

На северной сцене 5 июля в программе The Muss, Zageb, Sun Groove, Tequilajazzz, THMK и WhoMadeWho.

На арт сцене соберутся любители поэзии и литературы.

А на двух ночных сценах обещают танцевальную вечеринку с диджеями до утра.

Atlas Weekend расписание на сегодня

5 июля

Main Stage

17:00 - 17:40 Atomic Simao

18:10 - 19:10 Kadnay

20:00 - 21:00 Pianoboy

22:20 - 23:50 LP

West Stage

15:50-16:20 Zero People

16:50-17:20 Буду

17:50-18:30 The Blackmordia

19:00-19:40 Animal Jazz

20:10-21:00 Vivienne Mort

21:45 - 23:00 Nothing But Thieves

East Stage

15:50 - 16:20 Варта

16:50 - 17:20 АННА

17:50 - 18:30 Morphine Suffering

19:00-19:45 Порнофильмы

20:25 -21:25 Betraying the Martyrs

22:10 - 23:30 Kreator

North Stage

15:15-15:45 The Muss

16:05-16:35 Zageb

17:15-18:15 Sun Groove

18:45-19:45 Tequilajazzz

20:25-21:25 THMK

22:10 - 23:30 WhoMadeWho

Night Stage

00:00 - 01:00 Toki Toi

01:00 - 02:00 MADISON

02:00 - 03:00 MIXMASTER GABBER

03:00 - 04:00 TI.NA

04:00 - 05:00 EWSEI

05:00 - 06:00 Taigai

GALAXY Night Stage

14:00 - 17:00 VideoZhara

23:00 - 00:00 D-White

00:00 - 01:00 Lime Kid

01:00 - 02:00 Tapolsky

02:00 - 03:30 Camo & Krooked

03:30 - 04:30 Vovking

04:30 - 06:00 X-Gun b2b Zago

Art Stage

18:40 - 19:40 Олег Каданов(Оркестр Че)

19:50 - 20:40 Вместо Сна

20:50 - 22:00 Лінія Маннергейма Жадан, Каданов, Турчинов

23:30 - 00:40 Птицами