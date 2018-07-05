Надя Дорофеева "оседлала" мужа в бассейне (фото)

09:26, 05 июля 2018
Общество
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Дорофеева опубликовала новое фото / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Солистка украинской поп-группы "Время и стекло" Надя Дорофеева поделилась с фанатами совместным фото с мужем - музыкантом Владимиром Дантесом.

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Снимок певица опубликовала в Instagram. На нем пара запечатлена в бассейне, Дорофеева предстает в купальнике. "Идеальное время", – подписала Дорофеева фото.

Ранее украинская певица Светлана Лобода, недавно ставшая мамой во второй раз, опубликовала пляжное фото.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева