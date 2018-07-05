Украинская телеведущая поразила фигурой в купальнике (фото)

07:53, 05 июля 2018
Общество
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Крук похвасталась фигурой в купальнике / instagram.com/valeriyakruk

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Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram. На них она запечатлена в слитном купальнике. Сквозь ткань видна грудь телеведущей.

"Когда невозможно выбрать одно фото... Доброе замечательное утро! Шлю вам лучики тепла и любви!", - написала Крук.

instagram.com/valeriyakruk
instagram.com/valeriyakruk

Ранее известная украинская телеведущая и режиссер Жанна Бадоева поделилась фотографией во время отдыха у бассейна. На снимке звезда позирует в стильном черном купальнике.

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Теги: #фото#ведущая