Украинская телеведущая поразила фигурой в купальнике (фото)

Поклонники восхитились фигурой ведущей, назвав ее идеальной.

Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук поделилась с поклонниками своими фото в купальнике.

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Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram. На них она запечатлена в слитном купальнике. Сквозь ткань видна грудь телеведущей.

"Когда невозможно выбрать одно фото... Доброе замечательное утро! Шлю вам лучики тепла и любви!", - написала Крук.

Ранее известная украинская телеведущая и режиссер Жанна Бадоева поделилась фотографией во время отдыха у бассейна. На снимке звезда позирует в стильном черном купальнике.