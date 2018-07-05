Экстремальные роды на Херсонщине: 17-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете (видео)

Медики до сих пор воздерживаются от прогнозов, а вот роженица от сына отказалась.

17-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете на Херсонщине. Младенец просто упал в яму, спасал его сосед, а помогала по телефону диспетчер "скорой".

Эту ночь Юрий Кононенко запомнил навсегда. Мужчину разбудил сосед, привел на заброшенное подворье и сказал, что его девушке стало плохо, говорится в сюжете ТСН.

"Она сидела плакала в туалете. Я ее спросил, что там? Есть ребенок? Было слышно детский крик, слабый, в туалете. Она сказала, есть", - рассказал житель села Подокалиновка.

Когда мужчины вывели девушку и посветили фонарем, то увидели в выгребной яме ребенка. Парень растерялся, а Юрий начал ломать доски и звонить в "скорую". Как спасти ребенка, его инструктировала диспетчер по телефону.

"Ребенок маленький, он лежал на боку. За что ее брать, чтобы не повредить. Она нам объясняла, как это нужно сделать. Потом объяснила, когда вытащите ребенка, его нужно обтереть, нужно, чтобы он сильнее заплакал, замотать и положить его", - рассказал спасатель младенца.

Тем временем бригада скорой помощи летела из райцентра, в 45 километрах, но из-за того, что дороги до села совсем разбиты, врачи прибыли только через час после вызова. Когда медики наконец нашли дом на краю села, ребенок и мама уже были в безопасности.

Читайте такжеВ Киеве у многодетной мамы родилась тройня

"Мать лежала на кровати. Возле нее ребеночек. Маленький новорожденный ребенок. Мальчик. Весом 1,4 кило. 30 недель беременности", - рассказала фельдшер медицины чрезвычайных состояний Любовь Зорина.

Всю дорогу в больницу малыш был на искусственной вентиляции легких, его состояние до сих пор тяжелое. "Тяжесть обусловлена дыхательной недостаточностью. То есть ребенок вдохнул фекалии. Множественные гематомы грудной клетки, лица, конечностей", - рассказал и.о. заведующего отделением интенсивной терапии новорожденных Александр Шмалько.

Сейчас ребенка пытаются спасти в областной больнице. Его мать, пролежав несколько дней в районной больнице, отказалась от ребенка и ушла. Медикам она заявила, что о своей беременности и не подозревала.

"С ее слов, она на учете не состояла и о состоянии будущего материнства она не осознавала, поэтому вела себя спокойно. Ну, такая, растерянная вроде. 30 недель беременности – уже как-то женщина должна чувствовать", - удивляется Зорина.

В полиции же открыли уголовное производство. "Покушение на убийство матерью своего новорожденного ребенка. Статья предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет", - констатировал начальник следственного отдела Олешковского отделения полиции Виталий Бондарь.

Тем временем сама мать и ее 30-летний парень, который в деле проходит как свидетель, из села уехали. Юрий говорит, что пара не местная, в селе оба появились несколько месяцев назад, снимали дом, работали на полях и огородах. О том, что девушка несовершеннолетняя, никто и не подозревал, потому что выглядела она гораздо старше. А вот о ее беременности в селе догадывались. Что будет с ребенком, врачи от прогнозов пока воздерживаются.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2017 года в Ужгородском роддоме родила 13-летняя девочка.