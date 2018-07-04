"Голые" платья и жилеты из пластика: в Париже проходит неделя высокой моды (фото)
Парижская неделя моды или, как её многие называют, «финальная» стартовала в этот понедельник. Всю неделю именитые дизайнеры со всего мира демонстрируют высоту своего творчества и соревнуются друг с другом в мастерстве кройки и шитья.
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Свою кутюрную коллекцию сезона осень-зима 2018/2019 показал Жан-Поль Готье. Посмотреть на новые творения маэстро пришли Наоми Кэмпбелл, Полин Дюкрюэ и другие.
В Instagram дизайнер анонсировал свою коллекцию девизом "Выключи свет, зажги свой огонь", и это, пожалуй, лучше всего описывает ее суть. Дуализм прослеживался не только в цветовых сочетаниях, но и в эстетике, отмечает Spletnik.
И если бы коллекцию можно было гуманизировать, то публика точно увидела бы две стороны одной персоны — показную и потаенную.