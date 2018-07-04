Олег Винник покорил Atlas Weekend: лучшие кадры с концерта (видео)

17:44, 04 июля 2018
Общество
391 0
Артист исполнил свои культовые хиты / Facebook

Артист исполнил свои культовые хиты в рок-обработке, взорвав публику "Волчицей", "Нино", "Возьми меня в свой плен" и другими популярными хитами.

На феномена украинской эстрады пришел посмотреть более 100 тысяч людей, учитывая, что концерт был бесплатным.

Без коментарів

A post shared by wg (@waaaa_grizlly) on

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Atlas Weekend#Олег Винник