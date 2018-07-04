Олег Винник покорил Atlas Weekend: лучшие кадры с концерта (видео)
Олег Винник стал хедлайнером крупнейшего в Восточной Европе музыкального фестиваля Atlas Weekend, который проходит в Киеве.
Артист исполнил свои культовые хиты в рок-обработке, взорвав публику "Волчицей", "Нино", "Возьми меня в свой плен" и другими популярными хитами.
На феномена украинской эстрады пришел посмотреть более 100 тысяч людей, учитывая, что концерт был бесплатным.
Спасибо, Виннику, это было потрясающе!! Спасибо чуваку на подтанцовке, ты агонь! 🔥 и я - агонь 🔥 вы многое пропустили, не побывав вчера на этом грандиозном событии!! Винник, рви душу!!! Вууууухххххууу!!! Нииииноооооооо!!!! Уууууууууу 🤸♀️💃❤️ #atlasweekend #atlasweekend2018 #винник #атласвикенд2018 #нино #мненевсеравно #танцы #винникбогмихайловлох #metalhead #tattoo #diesel #kiev #вднх #концертвинника #киев #украина #loveit
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