Олег Винник покорил Atlas Weekend: лучшие кадры с концерта (видео)

Артист исполнил свои культовые хиты в рок-обработке, взорвав публику "Волчицей", "Нино", "Возьми меня в свой плен" и другими популярными хитами.

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