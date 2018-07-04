Экс-Борис Апрель Зианджа показала себя в детстве (фото)

В stories своей страницы в Instagram исполнительница выложила ряд фотографий, где предстает в подростковом возрасте. Тогда еще девушка-трансгендер была симпатичным мальчиком.

Участница "Голосу країни-8", девушка-трансгендер Зианджа, которая поразила пышным декольте, вспомнила детство и юношеские годы.

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В stories своей страницы в Instagram исполнительница выложила ряд фотографий, где предстает в подростковом возрасте. Тогда еще девушка-трансгендер была симпатичным мальчиком.

На фотографиях юный тогда еще Борис позирует вместе с мягкими игрушками, а также на фоне плакатов с сериалом "Мятежный путь". Также артистка показала, что любила есть и пить.

Ранее Борис Круглов был известен под псевдонимом Борис Апрель, сменил пол в 2014 году. Впоследствии девушка-трансгендер взяла себе псевдоним Зианджа.