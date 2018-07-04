Atlas Weekend побил рекорд посещаемости: организаторы рассказали о первом дне фестиваля с Винником (фото)
Первый день киевского фестиваля Atlas Weekend 2018 на ВДНХ посетило 154 тысячи человек. Об этом говорится на официальной странице в Facebook фестиваля.
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"Друзья, с гордостью сообщаем, что вчера мы побили рекорд посещаемости фестиваля! 3 июля Atlas Weekend 2018 посетило 154 тыс человек! Спасибо, что были с нами", - говорится в сообщении.
В 2017 году бесплатный стартовый день фестиваля, хедлайнером которого была Верка Сердючка, посетили 110 тысяч человек. А всего зрителями в прошлом году стало свыше 400 тысяч.
Напомним, в этом году Atlas Weekend длится 6 дней. Первый день был бесплатным, представлял в основном украинских артистов, а хедлайнером был певец Олег Винник.