Atlas Weekend побил рекорд посещаемости: организаторы рассказали о первом дне фестиваля с Винником (фото)

В 2017 году бесплатный стартовый день фестиваля Atlas Weekend, хедлайнером которого была Верка Сердючка, посетило 110 тысяч человек.

Первый день киевского фестиваля Atlas Weekend 2018 на ВДНХ посетило 154 тысячи человек. Об этом говорится на официальной странице в Facebook фестиваля.

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"Друзья, с гордостью сообщаем, что вчера мы побили рекорд посещаемости фестиваля! 3 июля Atlas Weekend 2018 посетило 154 тыс человек! Спасибо, что были с нами", - говорится в сообщении.

В 2017 году бесплатный стартовый день фестиваля, хедлайнером которого была Верка Сердючка, посетили 110 тысяч человек. А всего зрителями в прошлом году стало свыше 400 тысяч.

Напомним, в этом году Atlas Weekend длится 6 дней. Первый день был бесплатным, представлял в основном украинских артистов, а хедлайнером был певец Олег Винник.