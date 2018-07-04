"Кошмар!": популярную украинскую певицу раскритиковали за новый образ (фото)

Полностью увидеть новый образ певицы поклонники смогут уже 5 июля.

Популярная украинская певица Тина Кароль готовится к перформансу в Минске, который состоится 5 июля.

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Для нового шоу звезда готовит яркие наряды, один из которых поклонники увидели на официальной странице ее фан-клуба в Instagram.

"Тина Кароль на примерке своего нового ультрамодного образа лимонного желтого цвета... Полностью увидеть новый образ певицы сможем уже через 2 дня — 5 июля в Минске!", - говорится в подписи под фото.

Подписчикам не понравился снимок певицы: "Кошмар! Дизайнер был под кайфом!", "Если честно, то не очень...", "Ужасненько", "Зачем выставлять такое фото?".

Ранее Тина Кароль восхитила поклонников стритстайл-фото. На снимке, опубликованном в Instagram, артистка переходит дорогу с кофе в руке. Она - в легком летнем наряде, верх - белый топ.