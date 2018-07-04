"Дайте ей одежду": Ани Лорак раскритиковали за новое "голое" фото
07:59, 04 июля 2018Общество
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В своем посте с фото Ани Лорак анонсировала новое шоу "Дива". Пользователи спрашивают, когда же она выступит в Украине.
Певицу вновь раскритиковали за снимок / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак выложила в сеть новую фотографию в откровенном наряде.
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Снимок поющая в России артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Многим пользователям очень понравилось фото звезды: "Мата Хари", "Красотка", "Шикарно", "Вау", "Фото офигенное", "Богиня красоты".
Но нашлись и те, кто раскритиковал фото Ани Лорак в таком наряде: "Чудовище", "Дайте ей одежду, бедность губит", "Это как настоящий водопад", "Пускай уже сразу голой фоткается, че уж тут прикрываться мелочью", "Только осталось раздеться".
Ранее Ани Лорак похвасталась новым туром и нарвалась на волну критики своих поклонников из Украины.
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