Некоторые запомнят меня скандалисткой и дурой: Астафьева впервые рассказала, почему ушла из группы Nikita

"Тот формат сотрудничества, который предлагает Mamamusic, мне уже не подходит. Потому что все решалось за меня", - рассказала Даша Астафьева.

Певица, актриса и модель Даша Астафьева впервые рассказала, почему ушла из группы Nikita. Звезда вспомнила, что ее контракт с продюсерским центром Юрия Никитина Mamamusic досрочно закончился в сентябре 2017 года.

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"Безусловно, я благодарна всем сотрудникам Mamamusic. Да, с некоторыми у меня были конфликты, и, скорее всего, они запомнят меня скандалисткой и дурой. Но мне все равно - 10 лет я проработала искренне и с отдачей. Но тот формат сотрудничества, который предлагает Mamamusic, мне уже не подходит. Потому что все решалось за меня. А мне нравится самой принимать решения, бороться с препятствиями и постигать новые вершины", - сказала Астафьева, передает "КП" в Украине".

По словам Даши, песни группы Nikita остались у Никитина, однако артистка имеет на них право и иногда исполняет их на своих концертах. И сейчас Астафьева активно работает над сольным альбомом. Даша считает, что сама себе принесет гораздо больше пользы в своей творческой деятельности, чем с продюсером.

Как сообщал УНИАН, ранее Астафьева показала свои изнурительные тренировки.