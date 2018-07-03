"Были приключения": Олег Винник рассказал о нелегком пути к славе

Олег Винник признался, каким было начало его карьеры в Украине и доволен ли сейчас он своей физической формой

Олег Винник начал свою певческую карьеру в Украине в 32 года. Многие продюсеры говорили ему, что он – неформат и ничего из этого не выйдет.

Но Олег настоял на своем и сегодня является одним из самых успешных в украинском шоу-бизнесе. В утреннем шоу «Ранок з Україною»певец рассказал, как преодолел этот психологически сложный период., пишет "Главред".

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«Мне говорили: если бы ты был девушкой, возможно, это было бы интересно. А я просто делал свое дело, потому что чувствовал, что люди меня поймут. Я искал этот мостик, как к ним прийти. Были приключения с продюсерами «всякого ґатунку». Мой продюсер – мой друг, он раньше не занимался продюсированием. И он не считает себя великим продюсером. Мы просто люди, которые занимаются своим делом. А теперь все те продюсеры, которые не разбирались в моем деле, завидуют моему другу. Теперь они считают его продюсером, как и меня считают артистом», – признался Олег Винник.

Певец также рассказал, как ему удается поддерживать физическую форму и приходится ли ограничивать себя в еде. «Диеты особой нет. Просто углеводов поменьше. Хлеба не ем белого, только зерновой и немного. За последние 10 лет я стал тяжелее на 12-14 килограммов. В 2003 году, когда еще Жана Вальжана играл, я весил 75 килограммов. И теперь хочу вернуться к этому весу. Уже сбросил почти все лишнее, остались 2 килограмма», – подытожил Олег Винник.

Как сообщал УНИАН, сегодня Винник выступит в рамках фестиваля Atlas Weekend.