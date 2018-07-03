Надя Дорофеева показала идеальную фигуру в супероткровенном красном бикини (фото)

12:37, 03 июля 2018
Общество
1021 0
На снимке можно разглядеть новые татуировки на бедрах певицы / Instagram Надя Дорофеева

Читайте такжеЗемфира разгневала украинских фанатов выступлением с российским флагом на фестивале в Минске (видео)

Фото артистка опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

На нем девушка позирует в весьма откровенном красном купальнике и с повязанным на голове платком. На снимке можно разглядеть новые татуировки на бедрах певицы. 

Напомним, что сейчас Надя Дорофеева вместе со своим мужем ведущим и певцом Владимиром Дантесом проводит отпуск на Бали.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #время и стекло#Надя Дорофеева