Надя Дорофеева показала идеальную фигуру в супероткровенном красном бикини (фото)
12:37, 03 июля 2018Общество
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Надя Дорофеева вместе со своим мужем ведущим и певцом Владимиром Дантесом проводит отпуск на Бали.
На снимке можно разглядеть новые татуировки на бедрах певицы / Instagram Надя Дорофеева
Надя Дорофеева не перестает радовать поклонников своими полуобнаженными фото. Певица поделилась очередным снимком с отдыха.
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Фото артистка опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.
На нем девушка позирует в весьма откровенном красном купальнике и с повязанным на голове платком. На снимке можно разглядеть новые татуировки на бедрах певицы.
Напомним, что сейчас Надя Дорофеева вместе со своим мужем ведущим и певцом Владимиром Дантесом проводит отпуск на Бали.
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