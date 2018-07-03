Надя Дорофеева показала идеальную фигуру в супероткровенном красном бикини (фото)

Надя Дорофеева вместе со своим мужем ведущим и певцом Владимиром Дантесом проводит отпуск на Бали.

Надя Дорофеева не перестает радовать поклонников своими полуобнаженными фото. Певица поделилась очередным снимком с отдыха.

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Фото артистка опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

На нем девушка позирует в весьма откровенном красном купальнике и с повязанным на голове платком. На снимке можно разглядеть новые татуировки на бедрах певицы.

Напомним, что сейчас Надя Дорофеева вместе со своим мужем ведущим и певцом Владимиром Дантесом проводит отпуск на Бали.