Земфира разгневала украинских фанатов выступлением с российским флагом на фестивале в Минске (видео)

Ранее Земфира неоднократно выражала слова поддержки Украине, а в 2015 году на своем концерте в Грузии развернула флаг Украины.

Российская певица Земфира, ранее неоднократно выступавшая в поддержку Украины, разгневала украинских фанатов странным поступком. На музыкальном фестивале в Минске певица развернула на сцене российский флаг. Таким образом певица решила отметить выход сборной России по футболу в 1/4 финала ЧМ-2018.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

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Подобный поступок возмутил украинских зрителей.

«Земфира спела максимально неудачные 8–9 песен. Вышла во флаге России со словами «Мы вышли из группы на чемпионате мира». Кто «мы»? Ты не в России. Ты в Беларуси. Зачем ты нас поздравляешь? Она вплела поздравления сборной в свои песни», — цитирует одну из зрительниц Федеральное агентство новостей.

«Земфира с российским флагом в руке начала с «Мои тебе поздравления от крошки, от гения…» — рассказала жительница Белоруссии. — Местная публика, увы, футбольную эйфорию не поддержала».

Видео: Айгуль Майская

Отметим, что в 2015 году Земфира на концерте летом в Грузии развернула флаг Украины. А весной этого же года российская рок-певица в знак поддержки украинцев удалила все содержимое своего сайта, оставив только песню группы Океан Эльзы "Відпусти" в своем исполнении на одном из концертов 2008 года.

В то же время в 2016 году во время концерта в Литве она потребовала убрать украинские флаги от развернувших их слушателей.

«Вы любите не меня, а какую-то свою идею», — пояснила свой призыв певица и покрутила у виска.