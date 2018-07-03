"Голая!": Ани Лорак облачилась в прозрачный комбинезон и нарвалась на волну критики (фото)

Снимок, опубликованный Ани Лорак в соцсети, собрал более 64 тысяч лайков.

Опальная украинская певица Ани Лорак выложила в сеть фотографию в блестящем прозрачном комбинезоне.

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Снимок поющая в России артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Многим пользователям не понравилось фото звезды: "Вульгарно, ничего красивого", "Странный наряд", "Зачем даме в возрасте выставлять себя в таком виде", "Голая!".

Ранее Ани Лорак раскритиковали в Instagram за фото с российской премии МузТВ. Лорак получила награду в номинации "Лучший дует" за совместную песню с российским рэпером Мотом.