"Перекроила себя чересчур": поклонники раскритиковали новое фото Светланы Лободы

07:28, 03 июля 2018
Общество
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Новое фото Лободы не понравилось ее подписчикам / фото instagram.com/lobodaofficial

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"Доброй ночи", - подписала в своем Instagram снимок артистка, на котором она позирует в обтягивающем топе с вырезом.

Но многие подписчики  Лободы не одобрили ее новый снимок. Некоторые отметили, что под таким ракурсом и светом видна ее пластика: "Лобода все больше и больше походит на Шер", "Действительно на Шер стала похожа", "Страшненькая она", "О боже, зачем ты это из себя сделала?!", "Перекроила себя чересчур", "На трансвестита похожа".

Ранее украинская певица Светлана Лобода, недавно ставшая мамой во второй раз, опубликовала пляжное фото.

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Теги: #фото#Светлана Лобода