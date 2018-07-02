Вакарчук и Гудимов дали душевный концерт во Львове в память о друге

Идея провести благотворительный концерт зародилась у музыкантов еще в декабре 2017 года, сразу после того как Олег Мосесов ушел из жизни.

Святослав Вакарчук и Павел Гудимов – бывший гитарист группы "Океан Ельзи" – снова выступили на одной сцене во Львове, сообщает "24 канал". Поводом для благотворительного концерта музыкантов послужила внезапная смерть их друга – радиоведущего Олега Мосесова.

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Идея провести благотворительный концерт зародилась у музыкантов еще в декабре 2017 года, сразу после того как Олег Мосесов ушел из жизни. В перерывах между исполнением песен музыканты вспоминали о своем друге и делились этими воспоминаниями. "Поскольку он хорошо разбирался в музыке, то он говорил: вот здесь-то ему не хватает, тут ему что-то нравится, здесь, наоборот, можно что-то усилить. То есть, он был так называемым критиком. Но с другой стороны – он делал функцию пиар-менеджера: договаривался с журналистами", – рассказал Святослав Вакарчук.