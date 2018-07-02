Не пустили ни к одному из украинцев: Денисова вернулась в Украину и рассказала, зачем ездила в РФ
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отмечает, что ключевой целью ее поездки в Россию было убедить украинских политзаключенных, что Украина борется за них.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время выступления на согласительном совете в Верховной Раде Украины.
Денисова отметила, что Россия нарушила договоренности о ее посещении украинских политзаключенных, и ее не допустили ни к одному из них.
Ключевая цель моей поездки была в том, чтобы убедить всех наших политзаключенных, что мы за них боремся. И я думаю, что она была достигнута... Мы боремся за них и поборем", - сказала омбудсмен.
Как сообщал УНИАН, 9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Денисова и Москалькова посетят украинских и российских заключенных в обеих странах.
Однако Денисову не пустили ни к одному из украинцев.