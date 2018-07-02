Неужели распался брак?: известная украинская певица шокировала подписчиков

Певица Анастасия Приходько намекнула поклонникам на разрыв отношений с мужем.

Украинская певица и волонтер Анастасия Приходько намекнула, что она снова одинока.

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Об этом она написала на своей странице в сети Instagram. "Женщина чувствует счастье только тогда, когда она одна! Я поняла что происходило, и почему реальность и я были отдельны! Теперь я хочу быть "forever alone"!!! Тогда все будет хорошо, с душой, мыслями, и никаких е**чих страданий! За**ало меня!))) Я теперь счастливая и свободная! Надо отметить это дело)", - говорится в ее сообщении.

В комментариях к посту поклонники артистки выразили ей слова поддержки: "Как же мне это знакомо...", "Ох, ничего себе", "Аж заматюкалась Настя)", "Держись".

Напомним, 4 апреля 2010 года Приходько родила дочь Нанну от абхазского бизнесмена — Нури Кухилава. Пара рассталась в 2013 году.

В 2013 году Анастасия вновь вышла замуж. В августе 2015 года певица родила сына.