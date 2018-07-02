Умер украинский режиссер (фото)

Причины смерти украинского режиссера пока не называются.

1 июля умер украинский кинорежиссер, фотограф и журналист Илья Калюкин.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал блогер и фотограф Ростислав Шпук.

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"У Ильи всегда все только начиналось и только заканчивалось. Невероятно случайно закончилось навсегда, мимоходом. То есть скоро все начнется заново, только уже не с нами...", - написал Шпук.

СМИ сообщают, что Илья Калюкин родился в 1980 году. В 2002 окончил Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника по специальности "Украинская филология". Работал журналистом. Фильм "Ксенофилия" — дебютная режиссерская работа.

Как сообщал УНИАН, в Черниговской области в одном из сел Бахмачского района обнаружили застреленным 36-летнего режиссера и основателя нескольких этнофестивалей Леонида Кантера.