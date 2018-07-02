Надя Дорофеева в откровенном бикини покорила Instagram (фото)

На снимке девушка позирует в открытом красно-белом бикини и цветком в волосах.

Солистка украинской поп-группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась свежим снимком с отдыха. Вместе со совим мужем ведущим и певцом Владимиром Дантесом артистка проводит отпуск на Бали.

Фото в купальнике певица опубликовала в своем Instagram.

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На снимке девушка позирует в открытом красно-белом бикини и цветком в волосах. Также в подписи к фото девушка сообщила, что сделала новую татуировку, правда, не указав, какую именно.

Отметим, что всего за 2 часа снимок собрал более 72 тысяч лайков в Instagram. В комментариях фанаты певицы похвалили фигуру артистки: "Чудесная", "Красотка", "Какая красивая!".

Как сообщал УНИАН, украинская певица Светлана Лобода поделилась в соцсети свежей фотографией. На ней артистка запечатлена практически без макияжа.