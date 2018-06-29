"Просто не узнать": Светлана Лобода покорила поклонников свежим фото в Instagram

На фото певица запечатлена практически без макияжа.

☀️ Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 29 Июн 2018 в 5:39 PDT

Украинская певица Светлана Лобода поделилась в соцсети свежей фотографией. На ней артистка запечатлена практически без макияжа.

Снимок она опубликовала в своем Instagram.

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Поклонников очень впечатлил нежный образ певицы, и они оставили ей множество хвалебных комментариев.

"Безумно люблю эту фотографию. Самая красивая", "Просто не узнать,шикарная", "Красотка", "Светлана, как всегда, космически красивы", "Невероятно красива", - пишут фолловеры артистки.

Как сообщал УНИАН, поющая в России Ани Лорак "засветилась" в Киеве в компании Потапа и Насти Каменских. Артисты встретились на вечеринке в столичном ресторане мужа Лорак.