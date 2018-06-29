Даша Астафьева показала свои изматывающие тренировки (фото)

Видео звезды Facebook прокомментировали многие поклонники Даши.

Даша Астафьева опубликовала новые видео со спортзала на своей странице в Instagram. Звезда показала часть своих изматывающих тренировок.

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"Беседа с @krasyuk_fit: "Юра. У меня концерт. Давай не будем!". "Давай, осталось всего три подхода по миллион раз... ", - подписала одну из публикаций певица.

Видео прокомментировали многие поклонники Даши. "Даша, какая ты молодец! Ты мотиватор! Благодаря твоему примеру у меня сегодня была первая тренировка в зале", - написала один из пользователей. "Круто. Надо повторить", "Вдохновляешь", "Умничка", "Молодец", - комментируют фанаты.