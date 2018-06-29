Звезда популярного украинского сериала стала мамой (фото)

Андреевой предстоит воспитывать ребенка не только на экране, но и в реальной жизни.

Украинская актриса Ирина Андреева, которая исполняет роль Оксаны в сериале "Коли ми вдома", осенью 2017 года родила сына.

Мало кто знал об этом, поскольку ее героиня в сериале тоже была беременна. Поэтому во время съемок четвертого сезона актриса ходила сначала с накладным животом, а потом — со своим собственным, передают "Факты".

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"Так совпало, что я забеременела в то время, когда Оксана ждала ребенка. Первое время пришлось сниматься с накладным животиком, потом я "догнала" героиню и мне достаточно было своего. А когда наступило время, ушла в декрет и тихонько родила. С детства мечтала о двух мальчиках и точно знала, что одного назову Максимом. Кстати, он родился в один день с моим мужем", - рассказала актриса.

В новом сезоне сериала "Коли ми вдома" Андреевой предстоит воспитывать ребенка не только на экране, но и в реальной жизни. Главные герои проекта остаются неизменными с первого сезона.

Напомним, украинская танцовщица Алена Шоптенко родила первенца 9 июня. Хореограф рассказала, как прошли роды и присутствовал ли во время процесса муж звезды Алексей.