"Свататься приехал?": в сети обсуждают визит солиста Rammstein в Киев (фото)

Пользователи соцсетей также опубликовали фото с фронтменом Rammstein.

Появление Тилля в Киеве продолжают обсуждать в соцсети. В четверг Линдеманн прогуливался по Киеву без сопровождения охраны.

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С какой целью музыкант прибыл в Украину - пока неизвестно. Пользователь Виктор Сокуренко выдвинул свое предположение по поводу цели визита немца в Киев.

"Опуская за скобки поддержку митинга за музей (тут он, без сомнения, молодец), хочется спросить: "Тилль, дружочек, ты свататься приехал? Так невеста как бы тут не живет, шукай у Нью-Йорку #Лобода #Линдеманн #СоветДаЛюбовь", - написал он, намекая на его "отношения" с украинской певицей Светланой Лободой.

Позже Тилль был замечен и в других местах города. Другие пользователи соцсетей также опубликовали фото с фронтменом Rammstein. "То чувство, когда сидишь спокойно себе завтракаешь, и тут за соседний столик присаживается Тилль Линдеманн", - комментирует свое фото в соцсети пользователь ta_bublik.

"Зашли на кофе и случайно встретили солиста Rammstein", - пишет пользователь Анна.