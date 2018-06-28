Поющая в России Ани Лорак "засветилась" в Киеве в компании Потапа и Насти Каменских (фото)
Это единственная фотка с презентации @annchuk #anchoobrand ,клиентки ! @anilorak @kamenskux
Поющая в России Ани Лорак "засветилась" в Киеве в компании продюсера и певца Потапа и Насти Каменских.
Соответствующее фото Потап выложил на странице в Instagram.
Артисты встретились на вечеринке в столичном ресторане мужа Лорак. На мероприятии дизайнер Аня Андрийчук-Завгородняя (жена Позитива из группы "Время и Стекло") представила свою новую коллекцию.
В комментариях пользователи раскритиковали фотографию: назвали Лорак "запроданкой" и выразили недоумение, почему ее все еще пускают в Украину.
Как сообщал УНИАН, Ани Лорак жестко раскритиковали за фото с российской премии. Пользователи написали множество гневных комментариев под фотографией певицы, отметив, что певица предала украинский шоу-бизнес, и кроме того, столкнулась с творческим кризисом.