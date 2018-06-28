Поющая в России Ани Лорак "засветилась" в Киеве в компании Потапа и Насти Каменских (фото)

20:20, 28 июня 2018
Общество
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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Поющая в России Ани Лорак "засветилась" в Киеве в компании продюсера и певца Потапа и Насти Каменских.

Соответствующее фото Потап выложил на странице в Instagram.

Артисты встретились на вечеринке в столичном ресторане мужа Лорак. На мероприятии дизайнер Аня Андрийчук-Завгородняя (жена Позитива из группы "Время и Стекло") представила свою новую коллекцию.

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

В комментариях пользователи раскритиковали фотографию: назвали Лорак "запроданкой" и выразили недоумение, почему ее все еще пускают в Украину.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак жестко раскритиковали за фото с российской премии. Пользователи написали множество гневных комментариев под фотографией певицы, отметив, что певица предала украинский шоу-бизнес, и кроме того, столкнулась с творческим кризисом.

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Теги: #Ани Лорак