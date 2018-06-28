Воробьев и компания: в оккупированном Донеце выступили российские артисты (фото, видео)

Сборный концерт, который был приурочен ко Дню молодежи, прошел в парке культуры и отдыха имени Щербакова.

I’ve never felt anything more real then this. I love you all guys! This night was amazing ❤️ Публикация от Алексей Воробьев-🅐🅛🅔🅧 🅢🅟🅐🅡🅡🅞🅦. (@mr.alexsparrow) 26 Июн 2018 в 5:19 PDT

Российские артисты Виктория Дайнеко, Алексей Воробьев и группа "Марсель" выступили в оккупированном Донецке.

Видео с концерта опубликовали Дайнеко и Воробьев в Instagram.

Сборный концерт, который был приурочен ко Дню молодежи, прошел в парке культуры и отдыха имени Щербакова.

Отметим, что ни Воробьев, ни Дайнеко не указали геолокацию к фото, однако в комментариях пользователи массово благодарили их за выступление в Донецке.

Как сообщал УНИАН, ранее в оккупированном Донецке засветилась известная группа.