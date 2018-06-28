Воробьев и компания: в оккупированном Донеце выступили российские артисты (фото, видео)

17:48, 28 июня 2018
Общество
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Публикация от Алексей Воробьев-🅐🅛🅔🅧 🅢🅟🅐🅡🅡🅞🅦. (@mr.alexsparrow)

Российские артисты Виктория Дайнеко, Алексей Воробьев и группа "Марсель" выступили в оккупированном Донецке.

Видео с концерта опубликовали Дайнеко и Воробьев в Instagram.

Сборный концерт, который был приурочен ко Дню молодежи, прошел в парке культуры и отдыха имени Щербакова.

Отметим, что ни Воробьев, ни Дайнеко не указали геолокацию к фото, однако в комментариях пользователи массово благодарили их за выступление в Донецке.

Как сообщал УНИАН, ранее в оккупированном Донецке засветилась известная группа.

  

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Теги: #Донецк#Воробьёв