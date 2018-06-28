Воробьев и компания: в оккупированном Донеце выступили российские артисты (фото, видео)
17:48, 28 июня 2018Общество
0 0
Сборный концерт, который был приурочен ко Дню молодежи, прошел в парке культуры и отдыха имени Щербакова.
I’ve never felt anything more real then this. I love you all guys! This night was amazing ❤️
Российские артисты Виктория Дайнеко, Алексей Воробьев и группа "Марсель" выступили в оккупированном Донецке.
Видео с концерта опубликовали Дайнеко и Воробьев в Instagram.
Сборный концерт, который был приурочен ко Дню молодежи, прошел в парке культуры и отдыха имени Щербакова.
Отметим, что ни Воробьев, ни Дайнеко не указали геолокацию к фото, однако в комментариях пользователи массово благодарили их за выступление в Донецке.
Как сообщал УНИАН, ранее в оккупированном Донецке засветилась известная группа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter