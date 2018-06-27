Джамала показала подросшего сына (фото)

17:08, 27 июня 2018
Общество
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Джамала с мужем и сыном прибыли во Львов / фото instagram.com/jamalajaaa

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

"Добрый день Львов! "Джазмены" прибыли!", – написала она в своем аккаунте.

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Теги: #ребенок#Джамала