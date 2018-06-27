Джамала показала подросшего сына (фото)

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

Джамала, которая 27 марта родила первенца, поделилась фотографией подрасшего сына. Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram. "Добрый день Львов! "Джазмены" прибыли!", – написала она в своем аккаунте. Добрий день Львів! «Джазмени» прибули!!! #тримісяцяєміррахману #леополісджазфест #leopolisjazzfest #nofilters A post shared by Jamala (@jamalajaaa) on Jun 27, 2018 at 3:04am PDT

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