Джамала показала подросшего сына (фото)
17:08, 27 июня 2018Общество
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Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.
Джамала с мужем и сыном прибыли во Львов / фото instagram.com/jamalajaaa
Джамала, которая 27 марта родила первенца, поделилась фотографией подрасшего сына.
Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.
"Добрый день Львов! "Джазмены" прибыли!", – написала она в своем аккаунте.
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