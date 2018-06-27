Наталья Могилевская удивила поклонников постаревшим видом (фото)

По мнению фанатов певицы, ей стоит перестать худеть, так как она выглядит постаревшей.

Поклонники украинской певицы Натальи Могилевской раскритиковали артистку за изменения во внешности. По мнению фанатов певицы, ей стоит перестать худеть, так как она выглядит постаревшей.

Шквал критики обрушился на свежий снимок Могилевской в Instagram.

Подписчики отметили уставший вид Могилевской, и сочли, что из-за того, что она похудела, ее лицо выглядит дрябло и не красиво.

"Стареете так на лицо видно очень", "Хватит худеть, кожа на лице хуже", "Ну и рожа", "Не нравится, очень худая и на себя не похожа", "На пластику пора уже", "Может она больна?", "Вес набрать надо, старит... Увы", "Боже, еле узнала ее... больная худоба", - критиковали юзеры.

Как сообщал УНИАН, ранее Ани Лорак жестко раскритиковали за фото с российской премии.