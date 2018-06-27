Atlas Weekend: как проходит организация и какие мировые звезды приедут на фестиваль в этом году

Один из организаторов фестиваля рассказал, как реагируют на Украину зарубежные музыканты, побывавшие здесь впервые.

В этом году хедлайнерами Atlas Weekend, который славится громкими музыкальными именами, станут британцы - легендарный электронный дуэт The Chemical Brothers и рокеры Placebo. Фестиваль пройдет с 3 по 8 июля, и за это время на четырех основных сценах и нескольких дополнительных площадках выступят около 200 артистов.

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Креативный директор Atlas Weekend Влад Фисун рассказал НВ об организации крупнейшего фестиваля Украины и одного из самых масштабных в Восточной Европе.

"Он (процесс организации) сложный, трудоемкий и всегда связан с большим количеством непредвиденных факторов. При этом есть артисты, к которым можно даже не обращаться с приглашением приехать в Украину. А есть те, кто, возможно, и не против выступить у нас, но требуют обеспечить такие условия, что за это просто нерентабельно браться", - говорит Фисун.

При этом он отметил, что такие группы, как U2 и Rolling Stones, пока "нерентабельно" приглашать, но все может измениться.

Он также рассказал, как реагируют на Украину зарубежные музыканты, побывавшие здесь впервые.

"Главная реакция - удивление и восторг. И популярные артисты, и те, кто менее известен, - все говорят, что им здесь необычно. Мы живем в культурном поле, которое совсем не похоже на Восточную Европу, и если там мировые звезды довольно часто бывали, то представление об Украине у них лишь начинает зарождаться, потому что страна только сейчас начинает себя популяризировать", - отметил организатор.

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