"Тренировался среди такой красоты": Олег Винник порадовал поклонниц мускулистым телом (фото)

12:26, 27 июня 2018
Общество
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Главный любимец украинских женщин порадовал новыми снимками в соцсети / Instagram

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В перерыве между концертами Олег Винник отправился в Буковель и показал, как тренируется на свежем воздухе в одном из самых живописных мест Украины.

«Тренироваться среди такой красоты вдвойне приятнее», - отметил артист.

Напомним, 3 июля артист появится на главной сцене Atlas Weekend c эксклюзивной рок-программой, а 25 июля пройдут съемки масштабного концерта «З Днем народження, Україно!» в Ботаническом саду.

Как сообщал УНИАН, ранее  Олег Винник показал поклонницам настоящую "мужскую игрушку".

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