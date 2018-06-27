"Тренировался среди такой красоты": Олег Винник порадовал поклонниц мускулистым телом (фото)
12:26, 27 июня 2018Общество
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Олег Винник показал в Instagram, как тренируется Буковеле.
Главный любимец украинских женщин порадовал новыми снимками в соцсети / Instagram
На своей странице в Instagram украинский певец Олег Винник опубликовал несколько новых снимков.
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В перерыве между концертами Олег Винник отправился в Буковель и показал, как тренируется на свежем воздухе в одном из самых живописных мест Украины.
«Тренироваться среди такой красоты вдвойне приятнее», - отметил артист.
Напомним, 3 июля артист появится на главной сцене Atlas Weekend c эксклюзивной рок-программой, а 25 июля пройдут съемки масштабного концерта «З Днем народження, Україно!» в Ботаническом саду.
Как сообщал УНИАН, ранее Олег Винник показал поклонницам настоящую "мужскую игрушку".
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