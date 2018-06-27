Ведущий-путешественник участвовал в "ритуале смерти" незадолго до самоубийства

Режиссер Даррен Аронофски описал "ритуал смерти", в котором принимал участие известный ведущий Энтони Бурден незадолго до того, как покончил с собой.

Во время съемок 11-го сезона трэвел-шоу «Неизведанные края», оказавшимся последним для известного телеведущего Энтони Бурдена, он участвовал в «ритуале смерти». Как установило следствие, это произошло в Бутане незадолго до смерти.

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Как рассказал приглашенный для сьемок эпизода режиссер Даррен Аронофски, который стал гостем того эпизода, знаковым моментом в их поездке стало посещение Озера Огня, места паломничества бутанцев.

Об этом режиссер написал в авторской колонке с воспоминаниями о телеведущем, созданной по просьбе CNN Travel.

Аранофски поведал, что по местной легенде, однажды монах рассказал людям, что в озере хранятся сокровища, но ему не поверили. Тогда он бросился в воду с лампой. Когда он вынырнул, в его руках были сокровища, а лампа продолжала гореть.

«Похоже на Тони, бесстрашно марширующего в неизвестность за скрытыми секретами и возвращаясь со светом», — пишет Аронофски, - «Теперь кажется ироничным, что в последний день съемок мы совершили бутанский ритуал смерти. Мы обсуждали судьбу страны, судьбу мира».

По словам кинематографиста, на протяжении поездки Бурден выглядел как человек, влюбленный в жизнь.

«Он был по-настоящему живым, наполненным энергией, полностью вовлеченным, очень любопытным и абсолютно связанным с этим моментом времени. Новости в мире были сокрушительными, но Тони был полон решимости», — заключает Аронофски.