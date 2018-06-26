Опальная украинская певица похвасталась новым туром и нарвалась на волну критики (фото)

Ани Лорак, судя по опубликованному списку концертов, не выступит в Украине.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая активно выступает в России, огорчила своих поклонников в нашей стране.

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Артистка на своей странице в Instagram опубликовала график нового тура. "Мы так ждем встречи с вами! И сегодня готовы объявить даты концертов грядущего большого тура Diva! Это только начало!", - пообещала Ани Лорак.

Однако, стоит отметить, в списке концертов нет ни одного украинского города. Это вызвало негодование среди ее фанов в нашей стране: "Почти все концерты в России!", "Украины нет, и, думаю, не будет", "А Украина где?", ""А Киев? Ну как так?".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, певица Ани Лорак, живущая и работающая в России, привезла дочь Софию в Украину.