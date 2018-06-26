Melovin показал свою маму (фото)
Представитель от Украины на Евровидении-2018 Константин Бочаров, более известный, как MELOVIN, поздравил свою маму с днем рождения и опубликовал ее фотографию в соцсети. Об этом MELOVIN написал на своей странице в Instagram.
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"Моя невероятная мама! Сегодня Вселенная отправила тебя на землю, и я поздравляю тебя с днем рождения! Ты подарила мне жизнь! Настоящую, счастливую и уверенную! Я люблю тебя так, что эту силу невозможно вычислить ни одной придуманной учеными формулой и единицей измерения! Ты моя – Вселенная, моя – икона!", – прокомментировал фотографию певец.
Кроме того, Константин добавил, что именно вера и любовь матери сделали его тем, кем он является для многих людей.
"Будь счастливой! Долгих лет жизни и титанового здоровья! Помнишь, как ты не хотела, чтобы я тебя фотографировал? Но не зря я тебя уговорил! Ты роскошна!", – заявил он.
Моя невероятная Мама! Сегодня Вселенная отправила тебя на землю и я поздравляю тебя с Днем Рождения! Ты подарила мне жизнь! Настоящую, счастливую и уверенную! Я люблю тебя настолько, что эту силу невозможно высчитать ни одной придуманной учёными формулой и единицей измерения! Ты моя Вселенная, моя икона! Именно твоя вера и любовь сделали меня тем, кем я являюсь для многих людей! Будь счастлива! Долгих лет жизни и титанового здоровья! P.S помнишь, как ты не хотела чтобы я тебя фотографировал? А ведь не зря я тебя уговорил! Ты роскошна! —————————————————————— My incredible Mom! Today the Universe has sent you to the earth and I congratulate you with your Birthday! You gave me life! Real life, happy and confident! I love you so much that this power can not be calculated with any invented formula and unit of measurement! You are my universe, my icon! It was your faith and love that made me what I am for many people! Be happy! I wish you a long life and titanium health! P.S remember how you did not want me to take pictures of you? But it's not for nothing that I persuaded you! You're gorgeous!