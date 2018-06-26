«Человек-муравей и Оса»: в сети появились первые отзывы к блокбастеру

15:01, 26 июня 2018
Общество
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В сети уже появились первые отзывы зрителей из США к фантастической ленте, пишет Realist.

В главной роли фильма снялся Пол Радд, вместе с ним сыграли Эванджелин Лилли, Майкл Пенья, Мишель Пфайффер и Майкл Дуглас.

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По сюжету ленты, Скотт Лэнг, известный также как Человек-Муравей, уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой миссии. На этот раз у Человека-Муравья появится новая напарница — Оса.

Интересно, что «Человек-муравей и Оса» стал 20-й картиной кинематографической вселенной Marvel.

Первые отзывы зрителей Осторожно, в отзывах могут быть спойлеры:

"Человек-муравей и Оса" - настоящий праздник. Веселое, изобретательное, умное, с неотразимой энергетикой. Актеры отличные, Эванджелин Лилли и новички отлично вписались в историю. У фильма важная миссия, но сюжет никогда не теряет задора или души

"Человек-муравей и Оса" - отличное кино. Невероятно смешное и с потрясающими спецэффектами. Определенно, стоит посмотреть в 3D. И теперь у меня новое любимое камео Стэна Ли

Только что посмотрел "Человека-муравья и Осу". Дико смешной фильм с отличными экшен-сценами и охренительными спецэффектами

В "Человеке-муравье и Осе" зрителя ждут отличный юмор, потрясающие спецэффекты, интересная игра со сменой размеров и неоднозначные злодеи. Отличное кино

"Человек-муравей и Оса" - это, бесспорно, клево, но сцена после титров - определенно лучшая часть фильма, только о ней думать и могу

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Теги: #фильмы и сериалы