«Человек-муравей и Оса»: в сети появились первые отзывы к блокбастеру

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"Человек-муравей и Оса" - настоящий праздник. Веселое, изобретательное, умное, с неотразимой энергетикой. Актеры отличные, Эванджелин Лилли и новички отлично вписались в историю. У фильма важная миссия, но сюжет никогда не теряет задора или души

"Человек-муравей и Оса" - отличное кино. Невероятно смешное и с потрясающими спецэффектами. Определенно, стоит посмотреть в 3D. И теперь у меня новое любимое камео Стэна Ли

Только что посмотрел "Человека-муравья и Осу". Дико смешной фильм с отличными экшен-сценами и охренительными спецэффектами

В "Человеке-муравье и Осе" зрителя ждут отличный юмор, потрясающие спецэффекты, интересная игра со сменой размеров и неоднозначные злодеи. Отличное кино

"Человек-муравей и Оса" - это, бесспорно, клево, но сцена после титров - определенно лучшая часть фильма, только о ней думать и могу