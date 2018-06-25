Звезда "Орла и Решки" похвасталась соблазнительными фото в купальнике

21:00, 25 июня 2018
Общество
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Instagram Регина Тодоренко

Украинская телеведущая, звезда шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко похвасталась фото в купальнике. На снимках артистка позирует вместе со своей двоюродной сестрой.

Фотографиями Тодоренко поделилась в Instagram.

Регина вместе с сестрой Аней отправились отдыхать на Одесщину. Девушки собирали черешню и отдыхали в бассейне.

Как сообщал УНИАН, 42-летняя звезда "Орла и решки" похвасталась фигурой в купальнике.

  

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Теги: #ведущая