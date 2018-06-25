Звезда "Орла и Решки" похвасталась соблазнительными фото в купальнике
21:00, 25 июня 2018Общество
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На снимках Тодоренко позирует вместе со своей двоюродной сестрой.
Instagram Регина Тодоренко
Украинская телеведущая, звезда шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко похвасталась фото в купальнике. На снимках артистка позирует вместе со своей двоюродной сестрой.
Фотографиями Тодоренко поделилась в Instagram.
Регина вместе с сестрой Аней отправились отдыхать на Одесщину. Девушки собирали черешню и отдыхали в бассейне.
Как сообщал УНИАН, 42-летняя звезда "Орла и решки" похвасталась фигурой в купальнике.
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