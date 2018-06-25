Экс-министр рассказал, где в Крыму умер мелкий туристический бизнес (фото)

Туристический бизнес остался "жить" только в Ялте и немного в Севастополе, меньше – в Алуште, совсем мало – в Евпатории.

Мелкий туристический бизнес в оккупированном Крыму существует всего в нескольких населенных пунктах; во всех остальных местах он "умер".

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал экс-министр курортов и туризма АР Крым Александр Лиев.

По его словам, "крымский туристический бизнес делится на две части. Одна часть принимает организованных туристов – это санатории и отели. Другая часть – принимает неорганизованные туристические потоки. Это мини-отели, частные домовладения, квартиры".

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При этом "первая часть пострадала от аннексии меньше" за счет того, что "российские оккупанты "национализировали", захватили и присвоили эти объекты и возят туда разного рода профсоюзные туристические потоки за счет бюджетных денег России".

"А что касается мини-отелей и квартир, то этот бизнес остался жить только в Ялте и немножко в Севастополе, меньше – в Алуште, совсем мало – в Евпатории и вообще умер в Черноморском, Щелкино, Судаке, Феодосии, Новом Свете и в других городах западного и восточного берега Крыма", - констатировал экс-министр.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.